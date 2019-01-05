Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin kardan yapılan en büyük şehit askerler heykelini açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen 90 bin askerin anısına kardan yapılan Türkiye'nin en büyük şehit askerler heykelinin açılışını yaptı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezindeki kütük ev önünde yapılan kardan heykeller soğuk havada yaklaşık 200 kamyon kar kullanılarak yapıldı. Yapımı yaklaşık 15 gün süren kardan Mehmetçik heykelleri Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden gelen bir grup öğretim görevlisi tarafından tamamlandı.

Kardan şehit askerler heykelinin açılışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte çok sayıda protokol üyeleri ve misafirlerin katılımıyla yapıldı.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler açılıştan sonra şehit asker heykellerine karanfil bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 90 bin Mehmetçiğimizin anısına yapılan kardan şehitler heykelinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, “Bundan 1004 yıl önce ecdadımız bu bölgede, vatanı bize emanet etmek için şehadete yürüdü. İşte biz bu şehadetin 104. Yıl dönümünde onları minnetle yad etmek için bir aradayız. Biz bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızın da işbirliğiyle, Kars halkıyla omuz omuza yürüyerek gelenek halinde getirdik. Bu geleneği İnşallah yarın omuz omuza yürüyerek devam ettirmiş olacağız”