Bakan Kirişci, Şeker Fabrikası'nın 2022-2023 pancar alım kampanyasında müjdeyi verdi

Dr. Vahit Kirişci müjdeyi verdi. Bakan Kirişci, “Bu yılki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.400 TL olarak açıklıyoruz” dedi.

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Türkiye Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası törenine katıldı. Tören de konuşan Kirişci, Şeker Fabrikası'nın 2022-2023 pancar alım kampanyasında müjdeyi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Bu yılki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.400 TL olarak açıklıyoruz. Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı, yüzde 245 artış ile ton başına 1.450 TL olmaktadır” açıklamalarında bulundu.