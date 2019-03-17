Bakan Selçuk, Kars'ta açıklamalarda bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kars Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve ilgili birim müdürleri ile Kars Valiliğinde Toplantı Salonu'nda değerlendirme toplantısı yaptı.

Basına kapalı olarak yapılan değerlendirme toplantısının ardından gazeteciler açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Kars bizim çok önem verdiğimiz bir alan kentidir. Burası aynı zamanda şehitlerimizin de otağı olması hasebiyle önemli. Kars'taki zafer madalyası ile Anadolu'da ilk gazilik unvanı olan bir şehir” dedi.

Kars'a ellerinden geldiği kadar yatırımlarını arttırmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Selçuk, “Yakın zamanda Huzurevimiz bitti, tamamlandı. 2018 yılında 100 günlük eylem planı çerçevesinde bir sosyal hizmetler merkezimiz açılmıştı, inşallah bu sene 2019 yılında da bir sosyal hizmetler merkezimiz daha açılacak. Aynı zamanda iş imkanları da arttırmaya çalışıyoruz. Ben Kars'a gelirken kafamda Nüfusa bağlı Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 300 diye bir rakam vardı inşallah bunu iki katına çıkartacağız” diye konuştu.

AK Parti hükümeti iktidarlığı döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak büyük çalışmalara, büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Örneğin sosyal yardım bütçemizi 21 kat arttırdık, 2 milyar olan sosyal yardım bütçemiz geçen sene 43 milyar olarak gerçekleşti ve bugüne kadar da toplamda 290 milyar tutarında bir sosyal yardım ulaştırdık. 2019 yılında Türkiye'de istihdam seferberliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı bir ivme kazandığını ifade eden Bakan Selçuk, “‘Burası Türkiye Burada İş Var' biz bunu sayın vekillerimiz ve sayın valimizle beraber inşallah ‘Burası Kars Burada İş Var'dır diyeceğiz. İnşallah bu toplum yararına çalışma programı da bunun bir mayasını oluşturacak” şeklinde konuştu.

Kars'taki olumlu gelişmelere baktığımız zaman sosyal yardımlarda 2003 yılında 1,6 milyon olan sosyal yardımın bugün 210 milyon liraya çıktığını görüyoruz "diyen Selçuk özetle şunları söyledi:

“Sosyal hizmetlerle beraber ayırdıklarımıza da bakarsak bu rakam 1,2 milyara ulaşmış durumda. Kars'ta iki sosyal hizmet merkezimiz vardı, üçüncüsünü inşallah 2019 yılında açacağız. ASDEP kapsamında da 16 meslek elemanımız var burada, 6 bini aşkın hane ziyaretimizi tamamladık. Kars'ta 392 çocuğumuza sosyal, ekonomik destek veriyoruz. Yine 2012 yılında başlattığımız sosyal, ekonomik destek yardımıyla da 7 yılda ailelere verdiğimiz sosyal, ekonomik destek miktarı da 24 milyon lirayı buldu. Çocuk evlerimizde 34 çocuğumuz bakım hizmeti almaya devam ediyor. Koruyucu aile uygulamamız da devam ediyor. İŞKUR'umuzla birlikte yine 2002 yılından bugünümüze Kars'ta 9 bini aşkın vatandaşımız mesleki eğitim kurslarından yararlanmış, bu sene içinde inşallah daha da fazla kurs açıp, daha da fazla kursiyerimizle hizmet vermeye de çalışacağız. İŞKUR aracılığıyla Kars'ta 16 bine aşkın vatandaşımızı işe yerleştirmiş durumdayız. Teşvik programlarımız var biliyorsunuz, istihdamı arttırmaya yönelik, yine Kars'ta 9 bin işyerimize yaklaşık 130 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Aktif sigortalı sayımız son 17 yılda Kars'ta yüzde 47 oranında arttı. Şehrimizde şuan aktif sigortalı sayımız 50 bin civarında. Hepimizin en büyük hedefi 2023'e daha büyük daha kalkınmış daha müreffeh bir ülkeye ulaşmak ve Kars'ta turizmiyle, kültürüyle, geçmişiyle, tarihiyle buna namzet illerden biri. Biz buna inanıyoruz, böyle bir potansiyeli olduğuna ve bu potansiyeli el birliğiyle ortaya çıkartacağımıza inanıyoruz.”