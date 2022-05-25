Bakan yardımcısı Erdil Kars'ta

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, bir dizi programlara katılmak üzere Kars'a geldi. Edil, geldiği Kars'ta ilk olarak Valiliği ziyaret ederek Vali Öksüz'den brifing aldı.

Bir süre valilikte kalan Erdil, daha sonra Belediye Başkanlığı'na geçti. Belediye Başkanlığı'nda Vali/Başkan Yardımcısı Türker Öksüz'den belediye çalışmaları, hayata geçirilen veya geçirilecek olan projeler ve belediye ile ilgili bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Belediye de yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Belediyemizce yürütülen gerek alt yapı çalışmaları, gerek sosyal-kültürel çalışmalar, birlikte gözden geçirdik. Kendilerine bir brifing sunduk. Kendileri de bu çerçevede belediyemizin bundan sonraki yapacağı çalışmalarda bizlere her türlü desteği vereceğini ifade ettiler” dedi.

Kars'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, “Bugün biz Kars'tayız. Kars'ta bir ziyaret programı çerçevesinde belediyemizi, belediyemizin hizmetlerini başkanımızdan dinlemek, yapılan çalışmaları birlikte değerlendirmek için buradayız. Kars Belediyesi'nin hizmetlerini, alt yapı hizmetlerini, kültürel-sosyal hizmetlerini TOKİ vasıtasıyla kısa vadede, orta ve uzun vadede yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri birlikte değerlendirdik. Önümüzdeki sürece ilişkin öncelikler tespit edildi. Bu önceliklere ilişkin olarak neler yapılabilir, merkezi idareden ne tür kaynaklar sağlanabilir, bu istikamette müzakere de bulunduk. İnşallah önümüzdeki hizmet döneminde hizmetlerimizi ivmelendirmek için, kapasitesini artırmak için bir çalışma geliştireceğiz” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Erdil, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile birlikte Kars Vadisi Bedesten bölgesine geldi. Burada bölgeyi gezen Edil, Öksüz, bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Erdil, Harakani Türbesi, Aynalı Köşk ve Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'ne ziyaret gerçekleştirecek.