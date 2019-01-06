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Bakanlardan Harakani Külliyesi'ne ziyaret

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerine katılmak üzere Kars’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Harakani Külliyesi’ni ziyaret etti.

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerine katılmak üzere Kars'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Harakani Külliyesi'ni ziyaret etti.


Harakani Külliyesi'ni ziyaret eden bakanlar, akşam namazını da Evliya Camii'de kıldı. Bakanlara AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Ensar Erdoğdu da eşlik etti.


Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden bakanlar, daha sonra Kars'tan ayrılmak üzere Harakani Havaalanı'na geçti.

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