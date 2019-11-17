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BAL: Kars 36 Spor: 2 - Artvin Arhavispor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında karşılaştığı Artvin Arhavispor’u 2-0 mağlup ederek zirvede yerini aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında karşılaştığı Artvin Arhavispor'u 2-0 mağlup ederek zirvede yerini aldı.


Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan Kars 36 Spor, Artvin Arhavispor karşılaşmasının karşılıklı ataklarla başladı. Maçın ilk devresinde taraflar üstünlük sağlayamadı ve 0-0 sona erdi.


Karşılaşmanın 70. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçen ev sahibi takım, uzatma dakikalarında attığı golle 2-0 kazandı.

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