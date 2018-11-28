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Baraj suları altında kalan ağaçlar kirlilik oluşturacak

Kars Barajının su tutmasının ardından baraj gölünde sular altında kalan ağaçlar, zamanla çürüyerek kirlilik oluşturacak.


Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'de görevli öğretim üyesi ve TEMA Vakfı Kars İl Temsilcisi Ekosistem Ekologu Mehmet Ali Kırpık, Kars Barajı suları altında kalan ağaçların, çürüyecek kirlilik oluşturacağına dikkat çekti.


Su tutmaya devam eden Kars Baraj Gölünden kaynaklı olarak, Kars Çayı kenarında ve yakın yerlerinde bulunan alanların tamamen su altında kalacağını hatırlatan Mehmet Ali Kırpık, su altında kalan yerlerde çok sayıda ekonomik olarak değerlendirilebilecek ağacın bulunduğunu, bu ağaçların canlı canlı sular altında kaldığını ve kalmaya devam ettiğini söyledi.


Ağaçların, su tutmadan önce mülkiyet sahiplerince neden kesilerek değerlendirilmediğine anlam veremediğini ifade eden Ekosistem Ekologu Prof.Dr. Mehmet Ali Kırpık, “İlk etapta su içinde kalan ağaçlar, kuşlar için barınak oluşturuyor olsa da zamanla çürüyecekler ve kirlilik oluşturacaklar. Bu nedenle daha fazla ağacın bu şekilde zayi olmadan değerlendirilmesi gerekir” dedi.


Kırpık, Baraj gölü suları altında kalan ağaçlar için yapılacak bir şeyin olmadığını, ancak halen su altında kalmayan ağaçlar var bunların kesilerek değerlendirilmesi gerektiği kaydetti.

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