Başkan Adem Çalkın, Kars'ın iktidardan başka şansı yok!

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Kars'ın muhalefetle kaybedecek zamanının kalmadığını ve Kars'ın 31 Mart yerel seçimlerde iktidardan başka şansının olmadığını belirtti.

Kars'ın muhalefetle özellikle belediye çok şeyler kaybettiğini ifade eden Başkan Adem Çalkın, Karslıların 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde sandığı giderken çok iyi düşünmesi gerektiğine dikkat çekti.

AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Çalkın, yerel seçimler öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kars'ın belediye de geldiği son durumun çok acı olduğunun altını çizen Başkan Adem Çalkın, Kars'ın 5 yıl kaybı olduğunu ve bu kaybın Karslılara çok ağır bedellere neden olduğunu söyledi.

2014 seçimlerinden önce AK Partili belediye tarafından yapılan yatırım ve projelerin ardından Kars'a geçen sürede belediye tarafından çivi dahi çakılmadığın vurgulayan Başkan Adem Çalkın, “Cumhurbaşkanımız İl Başkanları Toplantısı'nda Belediye Başkan adayımızı ilan etti. Hepinizin yakından tanıdığı 2010-2014 yılları arasında İl Başkanlığımızı yapmış Avukat Ensar Erdoğdu, Belediye Başkan adayımız olmuştur. Tabi teşkilattan gelmesi, Kars'ta çok uzun yıllar ticaretle uğraşan bir ailenin mensubu olması, Kars'ta yaşaması ve kişiliğiyle ön plana çıkan bir şahsiyettir. Adayımız ile inşallah Kars Belediye Başkanlığı farklı bir şekilde alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Aday tanıtımından sonra seçim çalışmalarına başlayacaklarını belirten Başkan Adem Çalkın, “AK Parti teşkilatı hiçbir zaman seçimden seçime çalışan bir teşkilat değildir. Her zaman saha olan bir teşkilattır. Bizim için sahaya inmek veya inmemek söz konusu değil. Zaten biz hiç sahadan çıkmayan bir teşkilatız. İnşallah birkaç gün sonra adayımız gelecek. Milletvekillerimiz gelecek. Bizde o günden itibaren startımızı vereceğiz. Ve Kars Belediyesi'ni iktidara taşıyacağız. Taşımak zorundayız. Karslının bu anlamda karar vermesi çok kolay, eğer Kars'ı iktidara taşırsak nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Muhalefete taşırsak, şimdiki gibi nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Buna Karslı iyi karar verecek. Teşkilatlarımızla birlikte, adayımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte Allah nasip ederse, Kars Belediyesi'ni özlediği yere, iktidara taşıyacağız” diye konuştu.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daha sonra basın mensuplarıyla fikir-alışverişinde bulundu. Başkan Adem Çalkın, basın mensuplarına gösterdikleri ilgiden dolayı da teşekkür etti.