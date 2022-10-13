Başkan Alibeyoğlu öğrencileri unutmadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkı ve destekleri ile her yıl yapılan eğitim yardımları Kars Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, eğtime katkıda bulunmak için elerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Alibeyoğlu, “KATSO olarak TOBB öncülüğünde eğitim yardımlarımız her yıl artarak devam etmektedir. Her eğitim öğretim yıllı başlarında öğrencilerimize eğitim yardımı yapmaktayız” dedi.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “TOBB destek ve katkıları ile ilimize 24 derslikli okulun temelleri atılmış ve inşa süreçleri devam etmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 500 öğrencimize eğitim yardımında bulunduk. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Öte yandan KATSO tarafından hazırlanan eğitim setleri öğrencileri dağıtıldı.