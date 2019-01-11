Başkan Alibeyoğlu'ndan gecikmeli tren seferlerine tepki

Alibeyoğlu, vatandaşlardan da Doğu Ekspresi'ne sahip çıkmalarını istedi.

Doğu Ekspresi seferlerinin gecikmeli yapılmasından dolayı çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden KATSO Başkan Alibeyoğlu “Bilindiği üzere Kars Doğu Ekspresi furyası sayesinde turizm açısından güzel bir ivme kazanmış ve ilimize turist akını yaşanmaya başlamıştır. Kars'a gelen turistlerin büyük çoğunluğu Doğu Ekspresini kullanarak ilimize gelmektedir” dedi.

Alibeyoğlu, “Önceki yıllarda bizler bu yoğun turist akınına hazırlıksız yakalanmış olabiliriz ancak, yapmış olduğumuz girişim ve çalışmalar ile Kars aktörleri olarak eksikliklerimizi tamamladık turistleri sorunsuz şekilde ağırlamaya başladık. Bu kez Doğu Ekspresinde yaşanan rötar ve gecikmeler turistleri rahatsız etmeye başladı. Odamıza yapılan şikayetler ve ilimizin turizmde bulunduğu nokta gösteriyor ki Doğu Ekspresinde yaşanan rötar ve gecikmeler ilimizin turizmine darbe vurmaktadır. Doğu Ekspresi'nin son zamanlarda rötar üstüne rötar yapması hem yolcuları hem bizleri çileden çıkarmıştır” diye konuştu.

Sorumluları görevlerini yapmaya davet eden Alibeyoğlu, “Eğer görevlerini yapmıyorlarsa biz bu durumun içerisinde art niyet aramaktayız. Birileri Kars'ın son zamanlarda yaşamış olduğu turizm potansiyeli ve gelişmelerinden rahatsız mı oluyor? Bu soruyu sormak istiyorum. Biz bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gündemine de taşıyacağız. Tren seferleri normale dönene kadar mücadelemizi vereceğiz. Çünkü Turizm ilimizde, tarım ve hayvancılık sektörünün ardından en önemli sektör konumuna gelmiştir. Şu an turizm sektörü sezonlukta olsa en yüksek istihdam sağlayan sektör konumundadır. Birçok esnaf ve işletmemiz turizm sektöründen gelir elde etmektedir. Birçok işletmemiz Doğu Ekspresi yolcular tarafından yapılan rezervasyonlara hazırlık yaparak planlama yapmıştır. Ancak, seferlerin gecikmesi restoranlarda, otellerde ve ulaşım sektöründe rezervasyon iptallerine neden olmakta, Doğu Ekspresi saatine göre planlama ve rezervasyon yapan işletmelerimizin tüm planlarını bozmakta, ilimizi ziyaret eden misafirlerde memnuniyetsizlikler yaşanmasına neden olmaktadır. Biz bu durumu göz ardı edemeyiz. Üyelerimizin ve turistlerin tepki ve taleplerini yok sayamayız” şeklinde konuştu.