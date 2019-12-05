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Başkan Altun'dan öğrencilere anlamlı gezi

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ‘Eğitime Destek Projeleri’ kapsamında öğrencilere tarihi gezi düzenlendi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ‘Eğitime Destek Projeleri' kapsamında öğrencilere tarihi gezi düzenlendi.


Selim Belediye Başkanlığı'nca ilçeye bağlı Akçakale Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri Kars'a getirilerek, Kanlı Tabya Harp Tarihi Müzesi gezdirildi.


Belediye Başkanı Coşkun Altun'un girişimleriyle Kars'a getirilen öğrencilere, yetkililer tarafından yakın tarihimiz ve kültürümüz anlatıldı.


Kanlı Tabya Harp Tarihi Müzesi'ni gezen öğrenciler, hem geçmişte yaşananları öğrendi. Hem de Kars tarihi hakkında bilgi sahibi oldular.


Belediye Başkanı Coşkun Altun'a teşekkür eden öğrenciler, Altun sayesinde Kars'ı ve tarihi müzeyi gezme imkanı bulduklarını belirttiler.

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