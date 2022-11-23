Başkan Erginyürek, “Hakkımızı istiyoruz”

Kars Hasan Harakani Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması yapan sağlıkçılar, haklarının istedikler.

Genç Sağlık Sendikası Kars İl Başkanı Hüseyin Erginyürek, yaptığı basın açıklamasında, sağlık camiasının en büyük sorunu haline gelen, banka promosyon anlaşmasının içinden çıkılmaz bir hale geldiğini söyledi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü ile bir banka arasında yapılan promosyon sözleşmesinin 15 Aralık 2023 tarihinde sona ereceğini belirten Erginyürek, “Sözleşmenin yapıldığı tarihten bugüne ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar, enflasyon farkında ki artış ve memur maaşına beklenenden fazla gerçekleşen artış göz önüne alınarak; kalan yaklaşık 1 yıl için revize yoluna gidilmesini talep ediyoruz. Ailelerinden, çocuklarından fedakarca ayrı kalan, size ailenizden daha yakın olan, kendi canından çok sizlerin canını düşünen sağlık personellerinin bahsi geçen meblağlar ile yakından uzaktan haklarının ödenemeyeceğinin sizlerde farkındasınızdır” dedi.

Erginyürek, “Lakin bir nebze de olsa bu zorlu süreç içerisinde maddi olarak desteklenebileceklerini, değerli sağlık profesyonellerinin hesaplarına kalan 1 yıl için revize yoluna gidilerek anlaşma sağlanan miktarda ücret yatırılmasını istiyoruz. 15 Aralık 2023 tarihinde yani promosyon sözleşmesinin bitiminden sonra ise; 3 yılı aşmayacak şekilde en az 50 bin lira ve anlaşma sağlanan fiyat üzerinden her yıl için enflasyon farkının eklenerek yeni sözleşme yapılmasını talep ediyoruz. Bizler bu camianın profesyonelleri olarak; hemşiresinden doktoruna, güvenliğinden temizlik personeline kadar bir arada çalışan ve işini özenle yapan sağlıkçılarız. Haklı talebimizin gerekli yerler tarafından dikkate alınmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Erginyürek, Genç Sağlık Sendikası olarak konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. Kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.