Başkan Göksal Toksoy, Sarıkamış Şehitleri anma etkinliğine vatandaşları davet etti

Türkiye'nin 80 ilinde Kars ile beraber anma etkinlikleri düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Toksoy, 90 bin askerin şehit düştüğü topraklarda yürüyerek, Mehmetçiğin vatanı ve bayrağı için ne fedakarlıklar yaptığını daha iyi anlaşılabileceğini belirtti.

Sarıkamış Şehitleri Anma etkilikleri için hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Başkan Göksal Toksoy, “Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı ile beraber Sarıkamış Şehitleri Anma Programı yapıyoruz. Bu yılda Sarıkamış Şehitlerini anma programımız 4-5-6 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak. Valimizin Başkanlığı'nda toplantılar yapılıyor. Bu 3 gün içerisinde yapılacak programlar ile ilgili detaylar görüşülüyor” dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden herkesi Sarıkamış Şehitleri Anma etkinliğine davet eden Başkan Toksoy, “Biz buradan Türkiye'deki şehit yakınlarını, şehit torunlarını ve bütün vatandaşlarımızı Sarıkamış Şehitleri için 6 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olan yürüyüş programına bekliyoruz. Biz diyoruz ki herkes Sarıkamış Şehitleri'ne yürüyüş programına Sarıkamış'a gelsin. Sarıkamış'ta yürüsün vatandaşlarımız, yani Sarıkamış'ta harekat güzergahında yürüdüğünüz zaman, o karda kışta, o tipi de yürüdüğünüz zaman, o soğukta yürüdüğünüz zaman o dönemdeki Mehmetçiklerimizin fedakarlıklarını daha iyi anlayabilirsiniz. Yoksa tabi ki Türkiye'nin diğer illerinde de yürüyüş yapılıyor. Diğer bölgelerinde de yürüyüş yapılıyor. Ama Sarıkamış'taki yürüyüşün anlamı, maneviyatı onun hissiyatı farklıdır. Onun için biz bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı Sarıkamış'a bekliyoruz. Sarıkamış Şehitleri yürüyüşüne bekliyoruz” diye konuştu.

Sarıkamış Harekatı güzergahından yürüdüklerine dikkat çeken Başkan Göksal Toksoy, “Allah-u Ekber Dağları'ndan tutun Soğanlı Dağları'ndan, işte Dikenli Tabya'dan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne kadar 8-10 noktada şehitlikler var. Bizde Soğanlı Dağları'ndaki şehitliklerden itibaren yani Dikenli Tabya Şehitliği'nden itibaren yürüyoruz. Sarıkamış tören alınana kadar, onun için kış mevsiminde de o soğukta eksi 40 derece de, 2 metre karda, ecdadımızın vatanı için, bayrağı için, ne fedakarlıklar yaptığını görmek, onu yaşamak, onu hissetmek için biz bütün vatandaşlarımızı Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na bekliyoruz. Özellikle 6 Ocak 2019 tarihindeki yürüyüşe bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri 4 Ocak 2019 Cuma günü başlayacak. Şehit Aileleri ile yemek, Mevlit programı ve Meşaleli yürüyüş ile başlayacak.

Program 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Kardan Heykellerin açılışı, meşaleli kayak ve salon programı ile devam edecek.

6 Ocak 2019 Pazar günü ise Türkiye Şehitleri'ne yürüyecek. Kızılçubuk Zirvede toplanacak vatandaşlar buradan Sarıkamış Tören alanına yürüyecek.