Batı'da kar, Kars'ta yağmur etkili oluyor

Batı'da kar yağışı olurken, Kars'ta yağmur yağıyor. Kış aylarının en şiddetli soğuklarının yaşandığı Kars'ta bahar havası ve yağmur yağması vatandaşları şaşırttı.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte akşam başlayan yağmur aralıklarla sabaha kadar devam etti. Caddelerden suların aktığı Kars'ta kar beklenirken, yağmur yağması dikkat çekti.

“İstanbul'da kar, kış Kars'ta yağmur var”

Sabah erken saatlerde evlerinden işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, yağmurdan ıslanmamak için şemsiye açtı. Kars'ta bahar havası yaşandığını belirten Çetin Saltaş, “Kars devamlı 3G ile anılırdı. ‘Gar,Gış, Gıyamet!' şimdi de ‘ılık ve ıslak' son bir haftadır bahar havası yaşanıyor. Son iki yağmurla uğraşıyoruz. İklim maalesef yer değiştirdi. İstanbul'da kar kıyamet, bizde yağmur var” dedi.

Öte yandan kentte etkili olan yağmur, aralıklarla devam ediyor. Yağan yağmur yüksek kesimlerde bulunan karı eritirken, Kars Çayı'nın da debisi yükseldi. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.