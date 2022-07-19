Belediye alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdi

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öksüz, belediye olarak kentti inşaat alanına çevirdiklerini, bütün cadde ve sokaklarda çalışma yaptıklarını belirtti.

Öksüz, yaz mevsimin kısa olmasından dolayı kaldırım, sıcak asfalt, kilit parke taş yol ve alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle il genelinde yürütülen çalışmaları gezdi. Yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tek hedeflerinin Karslılara hak ettikleri hizmete vermek olduğuna dikkat çeken Öksüz, “Bugün belediyemiz tarafından yürütülen yol çalışmalarını hep birlikte inceliyoruz. Amacımız Kars'ta yerel hizmetlerin kalitesini yükseltmek. Vatandaşlarımızın yakından muhatap olduğu sorunları çözmek. Bunların başında da alt yapı geliyor. Özellikle yol çalışmları vatandaşlarımızın hayatını daha kolaylaştırmak, hizmet kalitesini yükseltmek için öncelikle yollardan başlamayı hedefledik. Geçen yıldan beri yol çalışmalarına devam ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık 18 kilometrelik BSK asfalt yapmıştık. Kaldırım çalışmaları ve yine kilit parke çalışmalarımız geçen yıl devam etti. Geçen yıldan yaptığımız 18 kilometrelik yolun yaklaşık 2,5 kilometresi mevsimsel şartlardan ve diğer bazı nedenlerden dolayı bozulmalar olmuştu. Öncelikle bu yıl ondan başladık. Bozulmaların bir kısmını giderdik. Bir kısmını da önümüzdeki günlerde gidermiş olacağız” dedi.

Öksüz, “Bizim bir hedefimiz var. Vatandaşlarımızın günlük hayatında kullandığı yolların kalitesinin, standardının yüksek olması, bunu hedefliyoruz. Başka bir hedefimiz yok. tabi bunu yapmak içinde iyi bir planlama yapmak lazım. Kaynak lazım, bunlar için çok gayret ediyoruz. Uğraş veriyoruz, hem kendi belediye bütçesi imkanları, hem bakanlık imkanları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın imkan kullanıyoruz. Zaman zaman hibe alıyoruz, zaman zaman borçlanmalar yapıyoruz. Bütün bunlarla birlikte vatandaşımıza kaliteli bir alt yapı sunmak istiyoruz. Bizim yaptığımız hizmetlerde muhatabımız vatandaşımızdır, halkımızdır. Kars halkı çok daha iyi hizmetlere layık. Onun için daha iyi hizmet yapmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız işlerde bütün sorumluluğumuz vatandaşlarımıza karşıdır. Onlara karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz ve gece gündüz demeden gayret ederek bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Vali Öksüz ve beraberindekiler, kaldırım ve yol çalışmalarını yerinde gördü. Çalışmalar hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde kaldırım, yol ve alt yapı çalışmalarını aynı anda yürütülüyor. Belediye kent genelinde bütün cadde ve sokaklarda çalışma yapıyor.