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Belediye başkanına köpek saldırdı

Kars’ın Arpaçay ilçe Belediye Başkanı Erçetin Altay’a köpek saldırdı.

Kars'ın Arpaçay ilçe Belediye Başkanı Erçetin Altay'a köpek saldırdı.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, önceki gün ilçede sokakta yürürken, bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Altay, bir süre olayın şoku atlattıktan sonra hastaneye geldi. Arpaçay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Altay, kuduz ve tetanos aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildi.


Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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