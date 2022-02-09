Belediye Başkanından örnek davranış

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında okullara kitap hediye etti.

Kars'ın Selim ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığını sürdüren Coşkun Altun, ilçeye kazandırdığı proje ve yatırımlarım yanı sıra eğitim-öğretime de verdiği destekle dikkatleri üzerine çekiyor.

Her fırsatta ilçe merkezi ve köylerde bulunan okullarda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Coşkun Altun, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' Projesi kapsamında ilçeye bağlı Alisofu, Iğdır, Koyunyurdu ve B üyük Oluklu köylerinde bulunan okulları ziyaret ederek okulların kütüphanelerine öğrencilerin faydalanmaları için kitap hediye ederek, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Okul müdür ve öğretmenleriyle de bir araya gelen Başkan Altun, çocuklarının eğitimine katkıda bulunmaya çalıştığını belirtti.

Başkan Altun, okulların kütüphanelerine kitap desteğini sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Başkan Coşkun Altun, daha sonra köylerden ayrılarak ilçe merkezine geçti.