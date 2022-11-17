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Belediye kros takımı Kars'ı başarıyla temsil etti

KARS (İHA) – Kars Belediyesi Genç Kızlar Kros Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1.

KARS (İHA) – Kars Belediyesi Genç Kızlar Kros Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Müsabakalarında takım halinde şampiyon oldu.


Kars Belediyesi sporcularımızdan Berfin Gümüş 1'nci, Berivan Topuz 2'nci, Yağmur Avunçli 4'üncü olduğu müsabakaların ardından Genç Kızlar Kros Takımı 3 Aralık 2022 tarihinde Iğdır'da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında Kars'ı temsil etmeye hak kazandı.


Kars Belediyesi sporcularını almış oldukları başarıdan dolayı kutlayan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sporculardan başarılarının devamını beklediğini kaydetti.

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