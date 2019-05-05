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Beşiktaş galibiyeti Galatasaraylıları Kars'ta sokağa döktü

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselmesi taraftarları Kars'ta sokağa döktü.


Galatasaray - Beşiktaş karşılaşması sonrasında Faikbey Caddesi'nde bulunan aslan heykeli önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyet sevincini meşaleler yakarak kutladı. Şampiyonluk marşları söyleyen taraftarlar liderliğin mutluluğunu yaşadı.


Faikbey Caddesi'ni kısa süreliğine trafiğe kapatan taraftarlar, sevincine bazı taraftarlar da araç konvoylarıyla eşlik etti. Sarı kırmızılı taraftarlar daha sonra sessizce dağıldı.

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