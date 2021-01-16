Beyaz gelinliğini giyen Kars, havadan görüntülendi.

Erkan saatlerde başlayan kar etrafı bir anda beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu kentte kış geriye geldi. Çalışma izinleri bulunan işyeri sahipleri dükkanlarının önün karını temizlerken, sokak köpekleri ise kar üzerine vatandaşlarla oyun oynadı.

Kars'ın önemli turizm yerlerinden birisi olan ve birçok tarihi değeri bünyesinde barından Kaleiçi mahallesi havadan görüntülendi. Kars Kalesi, Ulu Cami, Havariler Kilesi, Evliya Cami Harakani Külliyesi, Tarihi hamamlar ve Taş Köprü, beyazlar içerisinde kart postal görüntüler ortaya çıkardı.

“Kar Kars'ın gelinliği”

Sabah erken saatlerde iş yerinin önünün karını temizleyen vatandaşlar, “Aslında Türkiye'nin her yerinde kar var ama Karslılar için karın anlamı çok başka, biz karla mutluyuz, öyle diyelim. Kar Kars'ın gelinliği, her şeyi, kar olmazsa Kars'ta hiçbir şey olmaz” dedi.

Kars'a güzel bir kar yağdığını ifade eden Bulut Aydın, “Güzel bir kar yağıyor, bereket yağıyor. Şehrin beyaz gelinliği yağdı. Güzel bir görüntü var. Güzel bir görsel var” diye konuştu.

Kars'a Kocaeli'nden geldiğini belirten Taha Musa Ömeroğlu, “Manzara bakımından, fotoğrafçılar için, bizler için harika, Burası zaten Anadolu'ya girişte, Malazgirt'ten evvel girdiğimiz ve Anadolu'nun tohumlarını attığımız bir yer. Kültürel manada da, tarihi manada da dolu ve ağır bir şehir, böyle kar yağdığı zamanda bizimde gönlümüz hoş oluyor. Hem bereket, hem bu tarihi güzellikler bu şehre daha bir güzellik katıyor” diye konuştu.

Öte yandan, kar yapışıyla birlikte görsel güzelliğe bürünen Kars'ta karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri de yollarının karını temizledi. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.