Beylerbeyi Sarayı restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Kars Kalesinin eteğinde Lala Mustafa Paşa tarafından 1579 yılında yaptırılan ve 1878 yılına kadar Sancak Konağı, 1918 yılına kadar ise Hükümet Konağı olarak kullanılan Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmalarında son gelindi.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Beylerbeyi Sarayı'nda bir takım incelemelerde bulundu. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Uzun yıllar atıl vaziyette bulunan ve yıkılmaya yüz tutan Beylerbeyi Sarayı 2018 yılında Kars Valiliği'nce hazırlanan proje kapsamında restorasyon çalışmalarına başladı. Geçen süre üzerinden restorasyon çalışmalarının yüzde 95'i tamamlanan Beylerbeyi Sarayı bitirildiğinde Kars turizmine kazandırılacak.