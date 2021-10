Binali Yıldırım, Kafkas Üniversitesi Akademik yılı açılışına katıldı

Yıldırım'a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, KAÜ Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kafkas Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış programına katıldı.

KAÜ'nin akademik yılı açılışında ilk dersi veren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Dünya'da sömürge olmayan ve hiçbir ülkeyi de sömürge yapmayan tek bir ulusun Türk milleti olduğunu belirtti.

Binali Yıldırım, “Biliyorsunuz birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı dağıldı. Ülkemiz işgal altında kaldı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları Anadolu'da bir istiklal mücadelesi başlattı, Cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyeti kurduğumuzda 13 milyon insanımız var. Elde avuçta bir şey yok. Yoksul bir ülkeyiz ama bağımsız bir ülkeyiz” dedi.

“Biz esaret nedir bilmeyen bir milletiz”

Bağımsızlığın çok önemli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Bağımsızlık çok önemli bir şeydir. İstediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar kaynağımız olsun, eğer bağımsız değilseniz dünyada esameniz okunmaz. Çok büyük bedel ödedik. 600 yıllık bir imparatorluğun bakiyesinde Türkiye Cumhuriyetini kurduk. Osmanlı'dan gelen borçları da üstlendik. Ama bu millet farklı bir millet, bizim milletimiz esaret nedir bilmeyen bir bilmeyen bir millettir. Dünya'da çeşitli medeniyetler kuran, çeşitli devletler kuran, artı milletler var. Ama bunlar tarih sürecinde, seyrinde bir çoğu hakim olmuş, kıt'alara yayılmış, ama daha sonraları esaret altına girmekten kurtulamamış. Bunun iki tane istisnası var. Birisi İngilizler, biri de Türklerdir. Esaret altına girmeyen iki ulus var. İngilizler ve Türkler tarihin her döneminde güçlü olmuşlar zayıf olmuşlar ama her halükarda bağımsızlıklarından asla ödün vermemişler. Yalnız bir istisna var gençler, onu bilmenizi istiyorum. Dünyada tek bir ulus var. Sömürge olmayan ve hiçbir ülkeyi de sömürge yapmayan oda Türk milletidir. Bu da bizim milletimize has bir özelliktir. İngilizler bağımsız olmuş ama sömürge siyasetini de sadece kendi bölgelerinde değil, dünyanın her tarafında bir çok ulusu idareleri altına almış ve sömürge olarak yıllarca kaynaklarını tüketmiştir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Yıldırım'a bir plaket ve bir Kafkas halısı takdim etti.

“Öğrencilerden yoğun ilgi”

Sempatik tavırlarıyla Türkiye'de hemen hemen her kesim tarafından sevilen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, salon girişi ve çıkışında da öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yıldırım ile fotoğraf çektirmek için adeta öğrenciler bir birleriyle yarıştı. Yıldırım bir ara öğrencilerin sevgi yumağında kayboldu.

Kafkas Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı açılışına Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Başsavcı Soner Aygün, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.