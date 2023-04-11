İhlas Haber Ajansı

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Boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Kars’ta boğa saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta boğa saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde yaşayan Emrullah Apar (32) hayvanlarını otlatmak için köyün merasına götürdüğü sırada boğalardan biri aniden kendisine saldırdı. Emrullah Apar olay yerinde hayatını kaybetti.


Şahsın akşam eve dönmemesi üzerine kırsalda arama yapan köylüler, Emrullah Apar'ın cesedine ulaştı.


Yapılan otopsinin ardından Apar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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