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Bozkırın ortasındaki vahada kasım güzelliği

Kars’ta ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen tarihi Benliahmet Tren İstasyonu, kasım ayında bir başka güzellik sunuyor.

Kars'ta ‘bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen tarihi Benliahmet Tren İstasyonu, kasım ayında bir başka güzellik sunuyor.


Kars'ın Selim ilçesinde 54 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışan işçiler tarafından ağaçlandırılan ve yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen Benliahmet Tren İstasyonu, Doğu Ekspresi güzergahında turizme de katkı sağlıyor. Çam ağaçlarının arasındaki tarihi kule, istasyon binası ve evler, görenlerin ilgisini çekiyor.


TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam ağacı havadan görüntülendi.

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