Bu acıya yürek dayanmaz

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Önceki gün Doğubayazıt ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Evliya Camisi'ne getirildi. Caminin bahçesinde masalara konulan yan yana 4 tabutu gören Karslılar gözyaşlarına boğuldu.

Cuma namazını müteakiben H.B., E.B. (14), N.B. (12) ve D.U. için cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Bülbül Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. H.B., E.B. (14), N.B. (12) ve D.U. sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Türker Öksüz, Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve binlerce Karslı katıldı.