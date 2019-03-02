İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükelçiler karda yarıştı

Şehitler diyarı Sarıkamış’ta 35 ülkenin büyükelçisinin kar raftingi renkli görüntülere sahne oldu.

Şehitler diyarı Sarıkamış'ta 35 ülkenin büyükelçisinin kar raftingi renkli görüntülere sahne oldu.


Yaklaşık 35 ülkenin büyükelçisin katıldığı kar raftingi Sarıkamış Çıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapıldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hazırlanan özel parkurda ikişerli grupta yapılan raftingde büyükelçiler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.


Türkiye'de Sarıkamış'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Küba Türkiye Büyükelçisi Luis Amanos, “Bizim raftingimiz tabi Küba'da biraz daha farklı, bizim orada akarsularımız var su raftingi yapıyoruz. İnsanlar sular içerisinde yüzüyorlar raftin yapıyorlar ama ben burada kar raftingi tecrübe ettim. Gerçekten çok heyecanlı tecrübe, çokta güzel bir tecrübe oldu. Burada profesyonel çalışanlar bize burada yardımcı oldular. Buda oldukça sevindirici ve aynı zamanda şunu da düşünüyorum. Burada Sanayi Bakanlığı'nın etkinliği kapsamında bulunmaktayız. Hem Sanayi Bakanlığıyla ilişkilerimizi geliştirmek, hem de diğer bakanlıklarla özellikle Turizm Bakanlığıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Çünkü iki ülkenin bir biriyle paylaşmak için çok güzel şeyleri var. Bence Küba'dan da bir çok kişinin gelip buraları görmesi lazım” dedi.


Büyükelçilerin rafting yarışının ardından gösteri yarışları da yapıldı. Rafting yarışmalarında Türk Bayrağı açılırken, özellikle Kayam Merkezi'nde bulunan yüzlerce vatandaş ise yarışları ilgiyle izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.