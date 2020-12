Buz tutan Çıldır Gölü'nde Covid-19 sessizliği

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, Çıldır Gölü, kısmen dondu. 25 santim buz tutan göle atlı kızaklar inerken, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla göl sessizliğe büründü.

Her yıl bu aylarda yüzlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Çıldır Gölü, Covid-19 salgınından dolayı sessiz kaldı. Atlı kızaklarla yüzlerce vatandaşın masalsı yolculuk yaptığı gölde atlı kızaklar boşta kaldı.

Kızaklarını buzun üzerine çıkaran köylüler, Çıldır Gölü'nü görmek için bölgeye gelen az sayıda vatandaşlara hizmet veriyor. Salgın dolayısıyla her türlü önlemlerini alan kızak sahipleri, biran evvel salgının geçmesini bekliyor.

“İnşallah salgın ülkemizden çıkar gider”

Taşbaşı Köyü mevkiinde Yunus Yeri'nde misafirlerini her yıl olduğu gibi bu yılda ağırlayan atlı kızak sahibi Dural Daşdemir, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi Çıldır Gölü'nde atlı kızakçılık yapıyorum. Her yıl bu zamanlar festival alanı gibi olan Çıldır Gölü üzeri salgından, pandemiden dolayı çok kimsenin uğrak noktası olmadı. Şehirler arsı ve dış devletlerden yabancı turistlerin gelmesine engel olan bu salgın, inşallah ilerleyen süreçte ülkemizden, dünyamızdan çıkar gider. Bizde burada eski günlerimize döneriz” dedi.

“Atlı kızak sayımızı artırdık”

Çıldır Gölü üzerinde algından dolayı her türlü önlemleri aldıklarını ifade eden Daşdemir, “Ümitle bekliyoruz. Biz burada bütün önlemlerimizi alarak, Çıldır Gölü üzerinde hizmet vermeye hazırız. Yabancı ve yerli turistlerimize burada dezenfekte ve tek kullanımlık minderlerle hizmet vermeyi düşünüyoruz. Atlı kızak sayımızı bu yıl çok artırdık. Sosyal mesafe durumunu biz burada da yansıtacağız. İnşallah bu salgın bir an önce gider. Ülkemizden, ilimizden, dünyamızdan bizde eskisi gibi burayı festival havası gibi, o eski güzel günlere tekrar döneriz inşallah” diye konuştu.

Özellikle geçen yıl Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars'a gelen turistler, soluğu Çıldır Gölü'nde alıyordu. Buz üzerinde atlı kızaklarla gezen misafirler, unutulmaz anlar yaşıyordu. Salgından dolayı sessizliğe bürünen Çıldır Gölü'ne sadece yörede yaşayan insan az sayıda gidiyor. Atlı kızaklarla gezinti yapan vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tutuyor.

Atlı kızak sahipleri, pandemiden dolayı sessizliğe bürünen Çıldır Gölü'nün yeniden eski günlere dönmesi için dua ediyor.