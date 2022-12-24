Buz tutan gölde ilk Kafkas dansı

Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde kalan ve 123 kilometre alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü olan deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü buz tutmaya başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü bölgesinden donmaya başlayan Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine ise vatandaşlar ilk kez çıktı.

Tur operatörleri aracılığıyla Taşbaşı köyünde bulunan Yunus'un yerine gelen vatandaşlar, buz tutan gölün üzerine çıkarak, telefonlarından açtıkları Azeri müzik eşliğinde Kafkas Dansı yaptı. Buz çıtırtısından korkan vatandaşlar ise buz üstüne çıkmaya çalışırken yaşadıkları heyecan yüzlerine yansıdı.

“Çıldır Gölü'nde bir Kafkas kadını”

Kars'a tur aracılığıyla geldiğini ifade eden Başiye Tarkan, “Kafkas kadınını gördünüz, çok güzel figürler değildi heyecanlandım. Ama affa ola, Çıldır Gölü'nde bir Kafkas kadını” dedi.

“Heyecanıyım çatırdadı”

Kocaeli'nden gezmeye geldiğini belirten Serap Güç, “Heyecanlıyım, çatırdadı. Çatırdıyor ama herkesin bir kez bakması gerektiği bir yer diye düşünüyorum. İlk defa geliyorum, herkesin bir kez gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Buz tutan göl üzerinde atlı kızak sahipleri gezerek kontrol çekti. Atlı kızak sahipleri buz üzerinde atlı kızak gezilerini başlatmak için gün sayıyor.