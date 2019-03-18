Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kars'ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a geldi.

Bakan Kurum'u Harakani Havaalanı'nda Vali Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri karşıladı. Bakan Kurum, önce havalimanından beraberindekilerle birlikte kent merkezinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Kurum ardından Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik tarafından karşılanan Kurum'a çiçek takdim edildi.

Cumhur İttifakı'nın Kars'ta gücünü günden güne hissettirmeye başladığını ifade eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Bakan Kurum'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizin 104. Ölüm yıl dönümü, bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna, bu ezan uğruna ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve onlara Kars'tan, şehitler diyarı, mertler diyarı Kars'tan, Sarıkamış'tan 2023 Türkiyesi için gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle çalışacağımızı ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için o aşkla çalışacağımızı, gönüllere dokunmak suretiyle çalışacağımızı buradan Kars'tan ifade etmek isterim” dedi.

Bakan Kurum, “Kars bizim şehitler diyarımız, mert insanların olduğu, bu bölgedeki en önemli şehirdeyiz. Kars'a bizim bakışımız başkadır. Kars'ın insanına bakışımız başkadır. Bu bölgeye hizmet etmek içinde bir çok projelerimiz var. İnşallah 31 Mart akşamı artık o projeleri hayata geçirecek ve hızlı bir şekilde uygulayacak şekilde bunları yapmak istiyoruz. Kars'ımıza yaklaşık 11 milyarlık yatırım yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 2 milyar liralık yatırımımız var. Biz bundan sonraki süreçte de başkanımıza destek vermek suretiyle hem şehirdeki yatırımlarımızı, hemde ilçelerimizdeki o yatırımları artıracağız. Bu manada biz Kars'ımızın yanındayız.Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik başkanımızın yanındayız” diye konuştu.

Bugün Türkistan'dan Şam'a, “Kimin ayağına diken batsa benim ciğerime saplanır” diyen Seyid Harakani Hazretlerinin memleketinde olduğunu belirten Bakan Kurum, “İşte biz diyoruz ki 31 Mart gönül belediyeciliği seçimi, bu ifade gönül belediyeciliğini en iyi tarif eden ifadedir. Ecdadımız bize tarif etmiştir. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü ayırma, dili, dini, ırkı ne olursa olsun onların gönlüne dokun. Onların gönlüne dokun, onların kalbine gir ve onlara hizmet et. İşte biz de o hizmet etme aşkıyla inşallah sizlere hizmet edeceğiz. O şehirlerdeki yaşam kalitesini yükseltmek, marka şehirler yapmak adına da bu projeleri geliştirmek istiyoruz. Kars bu noktada bizim bu bölgede en güçlü potansiyelimiz. Kars yüreğimizde ayrı bir yeri olan şehrimiz. Çünkü baktığınızda ilk şeref madalyası Kars şehrine verilmiştir. Kars o yüzden istiklal demektir. Bağımsızlık demektir. Bizde Kars'ın şehirlerini bize bıraktığı bu emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere aktaracağız” şeklinde konuştu.