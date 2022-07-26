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Çıldır Gölü'nde kartpostallık gün batımı

Kars’ta bulunan Çıldır Gölü’nde gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta bulunan Çıldır Gölü'nde gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Martılarla bütünleşen göl, görenleri büyüledi.


Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük gölleri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde, gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 4 mevsim bir başka güzel olan Çıldır Gölü; kışın atlı kızaklarla üzerinde vatandaşlara kızak kaymanın keyfini yaşatırken, yaz aylarında ise gün batımında ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.


Çıldır Gölü'nü görmeye gelen vatandaşlar, akşam saatlerinde gün batımını izliyor.

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