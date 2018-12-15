Çılgın Alman, Sarıkamış Kayak Merkezinde yarı çıplak kayak yaptı

Kars Sarıkamış'e gelen Alman misafir, yarı çıplak kayak yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine tatile gelen Neo Çelik, çıplak kayarak Sarıkamış'ta bir ilke imza attı. Gündüz hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta üzerindeki kayak kıyafetlerini çıkararak şortuyla kayan çılgın Alman herkesin ilgi odağı oldu.

Neo'yu misafir eden Habitat Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz, "Burada çılgınca karlar içerinde banyo yaptılar, o şekilde kayak yaptılar. Kristal kara hayran kaldıklarını ve dünyanın hiçbir yerinde bu kalitede kar ve sıcak ortamı bulamadıklarını söylediler. Ocak ayında tekrar geleceğini ifade ettiler" dedi.

Yaklaşık iki saat çıplak vaziyette kayan ve kar üzerinde gezinen Neo daha sonra kaldığı otele gitti.