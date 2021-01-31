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Çin'e bor taşıyan ihracat treni sınır kenti Kars'a geldi

Türkiye’den ilk kez Çin’e bor madeni taşıyan ihracat treni sınır kenti Kars’a geldi.

Türkiye'den ilk kez Çin'e bor madeni taşıyan ihracat treni sınır kenti Kars'a geldi. Rusya'ya gönderilen ilk blok ihraç treninin ise sabaha doğru kentte gelmesi bekleniyor.



Ankara Gar'ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan bor ihracatındaki ilk tren Kars Tren Garı'na vardı. Çin'e Bor madeni taşıyan tren, Tren Garı'nda yapılacak gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan'a hareket edecek.


Öte yandan Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni sabah doğru 03.30 sıralarında Kars'a gelmesi bekleniyor.

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