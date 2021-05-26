Çin'e gidecek ihracat trenleri Kars'ta

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Köseköy Lojistik Merkezi'nden Çin'e gitmek üzere yola çıkan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levha yüklü iki ihracat treni Kars'a ulaştı.

Kars Tren Garı'na gelen ihracat trenleri, buradaki lojistik işlemlerinin ardından yarın sabah erken saatlerde Gürcistan'a hareket edecek. Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki trenin 12 gün içerisinde Çin'e ulaşması planlanıyor. 2 gün önce Kocaeli'den hareket eden trenler, akşam Kars Garı'na giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti. Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.