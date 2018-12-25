Çinli sosyal medya bloggerler Beşli'nin fotoğraf galerisini gezdi

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli'nin atölyesinin alında açtığı fotoğraf galerisi yurt içinden ve yurt dışından Kars'a gelenlerin ilk uğrak yeri oluyor.

Fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlere, serhat şehri Kars'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 36 adet fotoğrafın yer aldığı sanat galerisi yoğun ilgi görüyor. Türk Hava Yolları ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın davetiyle Kars'a gelen 5 kişilik Çinli blogger, Özgen Beşli'nin fotoğraf galerisini gezdi. Bir birinden güzel Kars fotoğraflarının sergilendiği fotoğraf galerisine hayran kalan Çinli sosyal medya brokerleri, Beşli'nin fotoğraflarına kendi sosyal medya hesaplarında yer verecek.

Kars'ın tanıtımına çektiği fotoğraflarla katkı koyan Fotoğrafçı Özgen Beşli, kendisine ait atölyenin altında yaptığı fotoğraf galerisi gerek Doğu Ekspresi ile Kars'a gelenlerin ve gerekse yurt dışından Kars'ı gezmek için gelenlerin uğrak yeri oldu. Kars'ı anlatan bir birinden güzel fotoğrafların yer aldığı galerinin son ziyaretçileri ise Çinli bloggerler oldu. Beşli'nin fotoğraf galerisini gezen Çinli brokerler, daha sonra galerinin anı defterini imzaladı. Galeriyi çok beğendiklerini ifade eden Çinli misafirler, Kars'ı gezmeden Kars'ı fotoğraf galerisinde doya doya gezdiklerini belirttiler.

Kendi çektiği bir birinden güzel 36 adet fotoğrafın yer aldığı sanat galerisi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açtığını ifade eden Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, “Amacım, memleketimin güzelliklerini herkes görsün, insanlar Kars'ın nadide özelliklerini buluşturan bir şemsiyenin altında bir araya gelsin, kaynaşsın. Gittikçe popüler hale gelen Kars turizmine katkım olsun ve böylece yıllardır fark edilmeyen, üstü örtülen olağanüstü güzellikler herkesçe bilinsin” dedi.

Özgen Beşli, kendi objektifinden fotoğrafları konuşturarak misafirlerine adeta bir Kars şöleni yaşatıyor. Sanat galerisi olarak tasarlanan mekan, aynı zamanda sunum salonu olarak da hizmet veriyor. İçerisinde yer alan projeksiyon cihazı, perdesi ve bilgisayar donanımıyla, sunum ve söyleşi yapmak isteyenlerin hiç bir ücret ödemeden fotoğraf galerisini kullanabiliyor.