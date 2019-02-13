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Çinliler, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın etti

Kars Sarıkamış’ta bu yıl turizm sektöründe yüzler gülüyor.

Kars Sarıkamış'ta bu yıl turizm sektöründe yüzler gülüyor. En çok turistin geldiği İran, Gürcistan ve Çin'den gelirken, turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40'lık bir artış yaşanıyor.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sarıkamış Whitepark Hotel Genel Müdürü Serkan Tahana, "Sarıkamış komşu ülkelerin yanı sıra Uzak Doğu'da da tanınan önemli bir turizm bölgesi olmaya başladı" dedi.


Whitepark Hotel Genel Müdürü Serkan Tahana, "Sarıkamış sadece Avrupa'da ve Türkiye'de değil, artık Uzak Doğu'da da tanınmış bir destinasyon haline geliyor. Serka ve Sarıkamış Belediyesi desteğiyle Çinli sosyal medya fenomenleri vasıtasıyla tanıtılan Sarıkamış, Çin'de büyük ilgi gördü. Tanıtım yaklaşık 10 milyon Çinli'ye ulaşıldı. Sarıkamış'ın tarihsel, kültürel ve coğrafik güzellikleri Çin'de tanıtıldı ve Çinlilerin Sarıkamış'a talepleri oluştu" ifadelerini kaydetti.


Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom, bir snowboard pisti ve 4 telesiyej hizmet veriyor.

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