Çocuklar okulu sevsin diye oyuncak dağıtıyor

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, çocuklar okulu sevsin diye oyuncak hediye ediyor.
Digor Kaymakamlığı'nca hayata geçirilen ‘Çocuklarla El Ele' Projesi çerçevesinde Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, okula yeni başlayan çocuklara eğitim-öğretimi sevdirmek adına oyuncak dağıtıyor.
Minik öğrencilerle bir araya gelen Karakaş, önce öğrencilerden çok çalışma sözü alıyor, ardından öğrencilerin oyuncalarını veriyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir ile birlikte okulları ziyaret eden Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, okul yönetimlerinden okulların durumları hakkında bilgi alıyor.
Her okul ziyaretinden yüzlerce oyuncağı çocuklara hediye eden Karakaş, projenin devam edeceğini kaydetti.