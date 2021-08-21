Çöplüktü, temizlendi Kars turizmine kazandırıldı

Akyaka'da uzun yıllar ilçe çöplüğü olarak kullanılan ve yaklaşık 100 kamyon çöp temizlenerek turizmine kazandırılan Akyaka Kanyonu'nda sona gelindi.

Görev yaptığı Kars'ın Akyaka ilçesinde vatandaşlar tarafından çok sevilen ve son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzincan Üzümlü kaymakamlığına atanan Nur Sevinç Özbek tarafından hayata geçirilen proje ile Akyaka Kanyonu'nda kamelyalar kuruldu, çevre düzenlemesi yapıldı ve ufak tefek eksikliklerin de girilmek üzere olduğu kanyonda kısa sürede vatandaşların hizmetine açılacak.

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda olan ve ortasından Kars Çayı'nın geçtiği Akyaka Kanyonuna yıllarca hiç kimse el vurmamış ve kaderine terk edilmiş vaziyette bulunuyordu. Adeta kadın eli değen kanyon, turizm destinasyonları arasında yerini aldı.

Doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyüleyen Akyaka Kanyonu'nu Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas'ın Akyaka ve Kars'a kazandırdığı en önemli projelerden birisi oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak olan Akyaka Kanyonu özellikle doğa sporu severlerin de ilgisini çekiyor.

Akyaka Kaymakamlığı'nca kanyonda vatandaşların zamanlarını geçirebilmeleri için piknik alanları, yürüyüş parkurları yapıldı. Geçmişe de ışık tutan Akyaka kanyonu Yavuz Sultan Selim'in 1516 Çaldıran Savaşı dönüşü ve IV. Murat'ın da 1636 Revan Seferi dönüşünde kullandığı vadi olarak dikkat çekiyor.