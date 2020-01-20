Cübbeli Ahmet Hoca Sarıkamış'ı ziyaret etti

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sarıkamış Şehitliğini ziyaret etti ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ni gezdi.

Ünlü, Sarıkamış şehitliğini ziyaretinde dua okudu. Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi: “Yukarı Sarıkamış Şehitliğini ziyaret ettik onlara dua ettik. Bu vesile ile gece kalmak için yer sorduk, içkili olmayan bir otel olduğunu öğrendik ve onun üzerine buraya gelerek misafir olduk. İçkisiz otellerin çoğalmasına dua ediyoruz destek oluyoruz”.

Cübbeli Ahmet Hoca Muhafazakar insanları Sarıkamış'a davet ederek, “Muhafazakar insanlar için en iyi spor kayak oluyor. Sarıkamış gerçekten çok güzel inşallah insanlarımız buraya rağbet ederler hiç bir yerde olmayan kristal kar burada var yani acayip özellikleri var bize de nasip oldu geldik gördük. Bütün insanlarımıza özellikle muhafazakar kesimi buraya davet ediyorum” dedi.