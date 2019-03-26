Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik: "Gençlerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınması için imkanlar oluşturacağız"

Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Kars'ın geleceğini gençlerle, gençlerin geleceğini ise kaliteli eğitim ve nitelikli iş gücü kurslarıyla belirleyeceklerini kaydetti.

Gençlerin geleceğine büyük önem verdiklerini ifade eden Nazik, “Gençlerimizin kaliteli eğitim alması için eğitim kurumlarımıza yardımcı olacağız. Gençlerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınması için imkanlar oluşturacağız. Genç girişimcilere rehberlik yapacağız. Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için seferber olacağız. Gençlerin sanatsal faaliyetlerde bulunmaları, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri için ortamlar oluşturacağız. Amatör ruhla ve profesyonel bir anlayışla spor yapmaları için güçlü destek vereceğiz” dedi.

Üretken belediyecilik anlayışıyla ve devletin tüm kurumlarıyla her alanda işbirliği yaparak Kars'ın ekonomisini büyüteceklerine dikkat çeken Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, “Üretken belediyecilikle Kars'ın ekonomisini büyüteceğiz, gençlere yeni iş imkanı sağlayacağız. Gençlerin istihdamı için İŞKUR, KOSGEB, Kafkas Üniversitesi başta olmak üzere devletin kurumlarıyla işbirliği yapacağız. Yine ilimizin sanayi, borsa ve ticaret borsalarıyla da eş güdümlü çalışacağız. Girişimciliği ve mesleki eğitimi destekleyerek iş hacmi ve istihdamı artıracağız” diye konuştu.

İstihdam dostu ve yenilikçi sektörlerle gençleri buluşturacaklarını kaydeden Çetin Nazik, Genç iş gücü ile yatırımcının buluşmasını sağlayacağız. İşsizliği azaltıp, gençlere iş imkanı sağlayacağız. İstihdam bürolarımızla iş arayanlara rehberlik yapacağız. Kars istihdam piyasasının talep ve beklentileri doğrultusunda meslek edindirme kurslarımızı güçlendireceğiz. Şehrimizdeki mesleki eğitim özel önem vereceğiz. İşsizlik sorununu azaltmak amacıyla meslek kurslarına ağırlık vereceğiz, girişimciliği destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Gençlerin üniversite eğitimine ve dil öğrenimine ilave katkı sunacaklarının altını çizen Çetin Nazik, özetle şunları söyledi:

“Kafkas Üniversitesi'nin koşullarının iyileştirilmesi için belediye olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Her alanda işbirliği yapacağımız en önemli kurumlarından başında Kafkas Üniversitesi olacak. Kafkas Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracağız. Kendilerini geliştirebilecekleri projeleri hayata geçireceğiz. YDS, TOEFL, IELTS sınavlarında başarılı olmaları için dil öğrenmelerinde yardımcı olacağız. Wi-fi, kütüphane, atölye ve sergi gibi ücretsiz hizmetlerimiz olacak. Gençleri teknoloji ve bilimle buluşturacağız.”