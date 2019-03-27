Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'ten çarpıcı açıklamalar

Nazik, düzenlediği basın toplantısında Kars'taki siyasi partilerin belediye başkan adaylarını 31 Mart'ta kol kola seçim bölgelerini gezmeye davet etti. Çetin Nazik, Belediye Başkan Adaylarına seçim sonuçlarını birlikte kahve içerek takip etme çağrısında bulundu.

Son günlerde özellikle Kars Belediyesi ile ilgili ‘Varan' serileriyle vatandaşların kafalarını karıştırmak isteyen HDP Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen'e de seslenen Nazik, Kars Belediyesi'nde ileri sürülen yolsuzluklarda kendi meclis üyelerinin imzasının da bulunduğunu hatırlattı.

Cumhur İttifakı Adayı Çetin Nazik, Ayhan Bilgen'in Kars Belediyesi için başlattığı ‘varan' serisine HDP'li belediyeleri de eklemesini istedi. Özellikle ‘Kayyum' atanan belediyelere de neden kayyum atandığını varan serisinde açıklaması önerisinde bulundu.

Cumhur İttifakı Adayı Çetin Nazik, kentteki yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Çetin Nazik, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz 4 aydır sahada kendimizi anlatmaya çalıştık. Yaptıklarımızı yapacaklarımızı Karslılara anlattık. Seçim Pazar günü artık dolaşmayla kazanılmaz. Ama nezaketen, moral olsun diye halka ve sandık görevlilerine gidip merhaba demekten başkan bir şey değil. Diyorum ki gelin Türkiye'de bir ilki beraber yapalım. Pazar sabaha belirlediğimiz bir saatte buluşalım ortak bir yerde, bütün sandıkları kol kola gezelim. Bu birlik beraberlik mesajını kol kola girerek gösterelim. Biz düşman değiliz neticede hepimizin karsı idare etmeye talip olan insanlarız. Diyorum ki ayrışmayalım, birleştirelim ama sizde değil özde ilk günden tavrımızı ortaya koyalım. Hep beraber kol kola girelim, bütün seçmelere merhaba diyerek dolaşalım, günü hiçbir provokatör olaylara bulaştırmadan, o günü huzur ve kardeşlik içerisinde hep beraber tamamlayalım. Hatta akşam seçim sonuçlarını da beraber takip edelim. Çayımızı kahvemizi içerek hiç strese girmeden, tasalanmadan, kaygılanmadan artık bu saatten sonra halkın iradesine saygı göstererek, oturup sonuçları keyifli keyifli mertçe bir masa başında takip edelim. Eğer birlik beraberlik diyorsak, önce bizim ona uygun davranmamız lazım” dedi.

“MERTLİK BİRİLERİNE SALDIRMAK, YADA BİRLERİNİ SAHADA KÖTÜ GÖSTERMEKLE OLMAZ”

Kendisinin varanlarla çok ilişkisi olmadığını ifade eden Cumhur İttifakı Adayı Çetin Nazik, “Ben devlette değilim, hakim, savcı da değilim. İspatı bulunmamış suçu, kesinleşmemiş bir şaibe ile ilgili bir şey söyleyemem. Ben aday olurken şunu söyledim. Benimle ilgili yapılan eleştirilerin hiç birisine cevap vermeyeceğim. Ben sadece kendimi anlatıyorum. Projelerimizi anlatıyorum. Hükümetin, Cumhur İttifakı'nın imkanlarını anlatıyorum. Mertlik birilerine saldırmak, yada birlerini sahada kötü göstermekle olmaz. Zaten Kars halkı iyiyi kötüyü seçecek. Siz kendinizi anlatın. Durduğunuz yer neresi? Hangi imkanlarla neleri yapacaksınız? Bu zaman kadar Kars'ta yaşayan adaylar acaba Kars kamuoyunda ne kader yer edinmiş? Karşılığı ne? Hangi icraatlar da bulunmuş? Hangi istihdamları oluşturmuş? Hangi sosyal etkinliklerin başında olmuş? Bunu anlatsınlar. Kars halkı zaten buradan birini tercih eder. Kaldı ki Varan! Varan 1-3-5-10 yazıyorlar. Mertçe Kars'ta yolsuzluk varsa belediyelerde bende şiddetle kınıyorum, karşısındayım. Öncelikle buradan belediye başkanına da çağrı yapıyorum. Giderayak bu insanların emeklerinin karşılığını maaşlarını lütfen öde, kimseye para ödeme, bu insanların evine ekmek götüremiyor. Bu insanların maaşlarını ödeyin. Pazar günü seçim var, provoke ediyorlar. Çöpleri almıyorlar. Aldıranı engellemeye çalışıyor bazı güçler, bunu organize ediyorlar. Ya Kars halkının aklıyla alay mı ediyorsunuz? Yani çöp alınmıyor diye, Murtaza Karaçanta'nın sorunlarını, günahını, başarısızlığını, Kars halkı Çetin Nazik'e mal eder mi? Ne alakası var! Evet Kars'ta sıkıntılar varsa belediye de biz geldik mi şiddetle gidereceğiz. Temizlik mi çok kısa bir sürede halledeceğiz. Her anlamda Kars'ı düzlüğe çıkaracağız” diye konuştu.

“BU ZAMANA KADAR İDARE ETTİĞİNİZ BÜTÜN BELEDİYELERİN SIKINTILARINI, TERÖRE BULAŞMIŞ KISIMLARINI, YARDIMLARINI, DESTEKLERİNİ, YOLSUZLUKLARINI DA ALLAH AŞKINA VARAN 1, VARAN 2, VARAN BİN 500'E KADAR LÜTFEN YAZ”

HDP Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgen'in dürüst olmaya davet eden Cumhur İttifakı Adayı Çetin Nazik, “Ama Ayhan Bilgen, herkes çok dürüst be beyefendi bir insan olduğunu söylüyor. O zaman bende şunu söylüyorum. Yani eleştiri değil, öneride bulunuyorum. Kars halkı seni mutlaka takdir edecek. Bu zamana kadar idare ettiğiniz bütün belediyelerin sıkıntılarını, teröre bulaşmış kısımlarını, yardımlarını, desteklerini, yolsuzluklarını da Allah aşkına varan 1, varan 2, varan bin 500'e kadar lütfen yaz. Vallahi Kars halkı seni daha çok sever, mertlik eğriyi de söylemek, doğruyu da söylemektir. O zaman mert olmanın tek bir yönü var. Adil olacaksın, sadece Kars Belediyesi'ni varan 1 diye yazmayacaksın. Diğer belediyeleri de yazacaksın. Kayyum atanan belediyeleri de yazacaksınız. Kaldı ki, ben şaşırıyorum. Bu kadar akıllı dedikleri insan, belediyenin varanlarda yazmış olduğu bir çok sıkıntların altında kendi meclis üyelerinin imzası olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyorsa birileri anlatsın bu adama! Eğer yoksa çıksın iddia etsin desin ki Kars Belediyesi'nde bu zamana kadar yapılan yanlışların hiç birinde benim partime mensup olan meclis üyelerinin hiç birinin imzası yoktur desin. Bende çıkıp kamuoyundan özür dileyeceğim. Adil olalım, adil. Siyasetimizi mertçe dürüstçe yapalım” şeklinde konuştu.