İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptırdığı Sarıkamış Ay Yıldız Tören Alanı havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlı ile Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaptırılan 40 bin kişilik Ay Yıldız Tören Alanı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlı ile Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaptırılan 40 bin kişilik Ay Yıldız Tören Alanı havadan görüntülendi.


Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nin bulunduğu Ay Yıldız Tören Alanı kar altında görsel şölen sundu. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgalinde bulunan doğu illerini geri almak için düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü ilçede anma etkinliklerinin gerçekleştirildiği tören alanı şehitleri anma etkinliklerine hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yapılan Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanı ve ziyaretçi müzesi beyazlar altında görüntüsü büyüledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.