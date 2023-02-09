Depremde göçük altında kalan uzman er memleketi Kars'ta toprağa verildi

Hatay'da depremde göçük altında kalarak hayatını kaybeden sözleşmeli Uzman Er Serdar Zehir, baba ocağı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybeden sözleşmeli Uzman Er Serdar Zehir için Sarıkamış ilçesindeki Yeni Cami'de öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Kars Valisi Türker Öksüz'ün de katıldığı cenaze namazında Zahir'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sözleşmeli Uzman Er Serdar Zehir'in naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere Akören köyüne götürüldü. Serdar Zehir köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken, yakınların ağıtları yürekleri dağladı.