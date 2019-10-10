İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Digor'da kaçak sigara ele geçirildi

Digor’da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarında kaçak sigara ele geçirildi.

Digor'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarında kaçak sigara ele geçirildi.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüpheli 1 kişiye yönelik Digor Sorguçkavak Köyü Mevkii yol kontrol ve arama noktasında operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonda şüphelinin kullandığı araçta yapılan arama da araç kasasında bulunan meyve ve sebze kasalarının altı ile içine gizlenmiş vaziyette bin 478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliye 27 No'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 20 bin 692 TL idari para cezası, 2918 Karayolları Trafik Kanunu gereğince 2 bin 126 TL idari trafik para cezası kesilmiş ayrıca araç 15 gün süre ile trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.