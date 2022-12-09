Kars'ta yapılan “Okullar arası Atletizm Yarışmaları”nda Digorlu atlet madalyaları topladı.

Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce Atletizm Pisti'nde düzenlenen “Okullar arası Atletizm Yarışmaları”na Digor Atatürk Ortaokulu adına katılan Emrah Bağ 800 metre ve 2 bin metre yarışlarında rakiplerini geçerek 1'inciliği kazandı.

Başarılı atlet Emrah Bağ, il genlinde elde ettiği 1'incilik okulunda da memnuniyetle karşılandı. Okul yönetimi Bağ'a başarılarının devamını dilerken, sınıf arkadaşları da Bağ'dan gurur duyduklarını belirtti.