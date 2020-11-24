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Digorlu öğretmenler ‘Öğretmenler Günü' için söyledi

Digor’da görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ’Benim adım öğretmen’ adlı türküye söylediler.

Digor'da görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 'Benim adım öğretmen' adlı türküye söylediler.


Kars'ın Digor ilçesinde görev yapan öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir'in destekleri ve Türk Telekom Yatılı Bölge Okulu Müdürü Ergin Kutay'ın yönetiminde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle müziğini, solistliğini, kameramanlığını ve montajını kendileri yaptıkları 'Benim adım öğretmen' adlı türküyü seslendirdiler.


Digor'un çeşitli bölgelerinde kareler eşliğinde hazırlanan “Öğretmen için Söyle” Digor, “Benim Adım Öğretmen” klibi, bütün öğretmenlere armağan edildi.

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