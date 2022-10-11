“Digor'un Çocukları ile El Ele” Projesi hayata geçirildi

Digor Kaymakamlığı'nca, “Digor'un Çocukları ile El El” Projesi hayata geçirildi.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, bizzat hazırladığı “Digor'un Çocukları ile El Ele” Projesi çerçevesinde ilkokul 1 sınıf öğrencilerine eğitim-öğrenimi sevdirmek amacıyla oyuncak hediye edildi. Öğrencilere oyuncak hediye eden Kaymakam Karakaş, öğrencilerden ise çok çalışma sözü aldı. Kaymakam Orhan Gazi Karakaş'ın öğrencilere oyuncak dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir'de eşlik etti

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ın bizzat hazırladığı “Digor'un Çocukları ile El El” Projesiyle ilçe merkezinde ve köylerinde bulunan 28 Anaokulu ve 34 İlkokul olmak üzere toplam 62 okulda eğitim-öğrenim hayatına yeni başlayan 423 anasınıfı öğrencisi ve ilkokula yeni başlayan 436 öğrenci olmak üzere toplam 859 öğrencinin okula, eğitim ve öğrenime motive bir şekilde entegresi sağlanacak.

Proje ile aynı zamanda çocukların eğitim-öğrenim hayatına uyumunu kolaylaştırmak hem sosyal hayatlarından hem de eğitim hayatlarındaki çalışma istek ve heyecanlarını artırmak amacıyla okul hayatına yeni başlayan öğrencilere Digor Kaymakamlığı tarafından Digor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryası aracılığı ile oyuncak hediye edilecek