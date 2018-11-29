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Doğu Ekspresi için İspanya'dan Türkiye'ye geldiler

TCDD’nin Ankara-Kars arası Doğu Ekspresi seferlerine ilgi sosyal medya sayesinde patlama yaparken bir grup genç İspanya’dan Türkiye’ye geldi.

TCDD'nin Ankara-Kars arası Doğu Ekspresi seferlerine ilgi sosyal medya sayesinde patlama yaparken bir grup genç İspanya'dan Türkiye'ye geldi.


Doğu Ekspresi çılgınlığı devam ediyor. Yurt dışında yaşayan gençler de 25 saatlik tren yolculuğu macerasını yaşamak için adeta birbiriyle yarışıyor. Bir yıl öncesinden Doğu Ekspresiyle yolculuk yapmayı planlayan İspanyol grup, hayallerini gerçekleştirdi. Haftalar öncesinden Türkiye'deki arkadaşları aracılığıyla Doğu Ekspresi'nden Kars'a bilet alan İspanyol grup önce Ankara'ya ardından Doğu Ekspresiyle Kars'a geldi. Grup, 25 saatlik demiryolu yolculuğunun unutulmaz olduğunu belirtti.


Tren yolculuğunun müthiş olduğunu ifade eden grup, Ani, Kars Kalesi, Çıldır Gölü'nü görmek istediklerini, 2 gün Kars'ta kalacaklarını ve Kars'tan da Gürcistan'a geçeceklerini belirtti.


Doğu Ekspresi'yle yaklaşık 25 saatlik yoluculuğun ardından Kars'a gelenlerin ilk uğrak yeri Ani Ören Yeri oluyor. Ardından sırasıyla Kars Kalesi, Harakani Külliyesi ve Sarıkamış'ı gezen vatandaşlar daha sonra Kars'tan ayrılıyor.

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