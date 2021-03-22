DSİ Bölge Müdürü Baysal, “Su kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz ve suyun değerini iyi bilmeliyiz”

Bölge Müdürü Şükrü Baysal, iklim değişikliklerinin görüldüğü günümüzde tüm su kaynaklarında azalma olduğunu belirtti.

Baysal, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli su kaynaklarına sahip bir dünya bırakmak için su kaynaklarının bilinçli tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Kars DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

22 Mart Dünya Su Günü 1993 yılından itibaren her yıl farklı konu başlıkları altında kutlandığını ve 2021 yılının ise “Suyun Değeri'' olarak belirlendiğine dikkat çeken Baysal, “22 Mart Dünya Su Günü iklim değişikliklerinin görülmeye başlandığı günümüzde deniz, nehir, göl gibi yer üstü ve yeraltı tüm su kaynaklarında azalma var. Atalarımızdan ödünç aldığımız dünyamızı ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

Baysal, “Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli su kaynaklarına sahip bir dünya bırakmak için su kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz. Suyun Değerini iyi bilmeliyiz. Bu konuda hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. İçme ve kullanım suyu olarak tüketiminin yanı sıra, tarımsal sulama, enerji üretimi ve turizm gibi birçok alanda istifade ettiğimiz su, yanlış kullanım nedeniyle her geçen gün biraz daha kirleniyor. 22 Mart Dünya Su Günü'nün hayat kaynağımız suyun korunması ve verimli kullanılması değerinin bilinmesi bilincinin yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.