İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele

Kars Sarıkamış 5’incisi düzenlenen ’Kış Oyunları Festivali’nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Kars Sarıkamış 5'incisi düzenlenen 'Kış Oyunları Festivali'nde düzenlenen kaşar yuvarlama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar eksi 15 derece soğukta kaşar kapmak için kıyasıya mücadele etti.


Kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan yarışmalarda yaklaşık 30 kişi başlama düdüğü ile birlikte yuvarlanan kaşara hücum etti. Yarışmacılar, yarışın başlamasıyla kar üzerinde yuvarlanan kaşarları yakalamak için kıyasıya mücadele etti. 15 kiloluk 3 kaşarı tutabilmek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılar kaşarın üzerine atlarken, bir yarışmacı kucağına aldığı kaşarla birlikte yuvarlanmaya başladı. Yarışı erkeklerde Baran Alkan, kadınlarda ise Sara Koyuncu kazandı.


Kadınlarda kaşarı kazanan Sara Koyuncu, "Heyecanlıydım, biriz üşüdüm, ısınmak için halay çektik. Kazandım, mutluyum. Anneme ve arkadaşlarıma hediye edeceğim" dedi.


Kazandığı kaşarın değerinin 600 lira olduğunu öğrenen Koyuncu, "600 liraymış, değerini öğrendim. Belki satarım. Çocukların elinden almaya çalıştım, mutluyum" diye konuştu.


Kaşar yuvarlama yarışmasının şampiyonlarına kaptıkları kaşar hediye edildi. Sarıkamış 5. Kış Oyunları Festivali akşamda Kutsi konseriyle devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.