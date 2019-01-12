Eksi 25 derecede önce halay çektiler, sonra kayak yaptılar

Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezine gelen ziyaretçiler eksi 25 derecede hem kayak yapmanın hem de kar üzerinde halay çekmenin keyfini yaşadı.

Yerli ve yabancı kayakseverler, yörenin en gözde kayak merkezlerinden olan Sarıkamış'a adeta akın etti. Cıbıltepe Kayak Merkezine gelen kayak tutkunları, telesiyej ile çıktıkları Cıbıltepe Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru eksi 25 derecede sarıçam ağaçları arasında kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayak tutkunları havanın soğukluğuna aldırış etmeden eksi 25 derecede kar üzerinde halay çekerek, gönüllerince eğlendi.

Cıbıltepe Kayak Merkezinde hizmet veren Snowflake Otel İşletmecisi Halit Taş, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde sömestr tatili boyunca gece kayak yapılacağını ifade etti.

Taş, "Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde gündüz güzelliklerinin yanında gece güzellikleri ön plana çıkmaktadır. Sömestr öncesi otellerimiz hemen hemen dolmaya başladı gece pistlerimiz açık gece kayağı da yapılıyor. Şu anda eksi 25 derecede misafirlerimiz kayak yapıyor. Kayak öğretmenlerimiz meşaleli kayak gösterisi yaptı. Sömestr tatili boyunca çeşitli etkinliklerimiz olacak. Yerli ve yabancı turistlerimizi Sarıkamış'a bekliyoruz" dedi.

Sarıkamış'a kayak yapmaya gelen kayaksever Zeynep Urhan, "Sarıkamış'tayız, kayak keyfimize havai fişek çok güzel eşlik etti. Şu an hava sıcaklığı eksi 25 derece. Çok eğlendik, tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler ışıklandırılmış pistlerde kayarak unutulmaz bir gece yaşadı.